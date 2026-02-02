Panchina d’oro: vince Conte davanti a Gasperini e Fabregas
Come riporta Sky Sport, è Antonio Conte il vincitore dell panchina d'oro. È la quinta in carriera per il tecnico leccese che ne aveva già vinte 3 con la Juventus e una con l'Inter. A completare il podio Gasperini e Fabregas. Per quanto riguarda la Premier League è Enzo Maresca a vincere il premio "Panchina d'oro speciale" per la sua stagione col Chelsea.
Panchina d'oro Serie B a Stroppa e Panchina d'oro Serie A Femminile a Canzi, allentaore della Juventus.
