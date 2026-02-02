Pulisic non convocato per Bologna-Milan di domani

Manuel Del Vecchio

Christian Pulisic non sarà convocato per Bologna-Milan di domani sera al Dall'Ara. A riportarlo è Peppe Di Stefano, che su Sky Sport 24 racconta di come lo statunitense abbia appena Milanello una volta terminato l'allenamento di oggi: il resto della squadra partirà invece a breve alla volta di Bologna.

Lo statunitense, alle prese con una borsite all'ileopsoas, si aggiunge a Saelemaekers e Gimenez nella lista degli indisponibili