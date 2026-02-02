Pellegatti su Disasi: “Sento dire che ad Allegri non piace, non è vero”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del difensore del Chelsea che nelle scorse settimane è stato accostato fortemente al Milan ma alla fine, indiscrezioni giornalistiche hanno dichiarato che l'allenatore e la scoietà non hanno voluto affondare il colpo per scelta tecnica. Queste le sue parole:
"Innanzitutto chiariamo molto bene, ho letto oggi che probabilmente Disasi non verrà anche perchè non piace ad Allegri. Ecco questa cosa ve la dico a voce alta, non è vera. Se fosse arrivato Disasi per Allegri andava benissimo, era uno dei giocatori che Allegri aveva detto ok. Chiaro che poi Tare in base al mercato, ai costi, alle opportunità, poi si sarebbe sviluppata ma per Allegri andava benisismo. Su questa cosa ho fonti stra dirette e quindi se vi dico che per Allegri andava benissimo, andava benissimo. Poi saranno state fatte altre valutazioni e sulle altre valutazioni non lo so. Sul fatto che si cerchi di abbinare il non arrivo ad Allergi, non è vero. Ad Allegri andava benissimo"
