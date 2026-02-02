Verso Bologna-Milan, Leao a un passo dall'ennesimo record personale
Tra calciomercato, possibli arrivi e trattative già concluse, il Milan si avvicina così alla delicata trasferta di Bologna, in programma martedì sera al Dall'Ara alle 20.45. Curiosità, statistiche e tutti i numeri della sfida tra i rossoblù e rossoneri:
LEAO CONTRO IL BOLOGNA
Rafael Leão ha segnato sette gol in 16 presenze in questo campionato ed è a una sola lunghezza dall'eguagliare il bottino di reti della scorsa stagione di Serie A (otto ma in 34 partite). Il portoghese sta vivendo la sua miglior stagione in Serie A per quanto riguarda la media minuti/gol: ha infatti realizzato una rete ogni 153 minuti di media (il suo precedente record è di una marcatura ogni 162 minuti del 2022/23).
