Calciomercato Milan Femminile: due nuovi profili per rinforzare la rosa

Il febbraio della Serie A Women inizia come era finito gennaio, per il Milan di Suzanne Bakker. Ovvero con tre punti che portano la firma di Kayleigh Van Dooren. È una nuova doppietta della numero 10 olandese, la seconda consecutiva dopo quella alla Ternana Women, a permettere alle rossonere di superare per 2-1 un indomito Genoa, confermatosi avversario ostico dopo i precedenti dell'andata e di Coppa Italia. Un risultato giusto, quello della domenica di Solbiate Arno, perché ha premiato la squadra che ha creato di più e cercato maggiormente i tre punti in un incontro intenso e acceso.

E' inoltre tempo di mercato anche per il calcio femminile e quindi per le rossonere, intente a voler migliorare la rosa. Il Milan valuta fortemente due profili: Mawa Sesay ed Ewelina Kamczyk. Questi Sarebbero due colpi non indifferenti: sia in ottica futura, perchè molto giovane Sesay molto giovane, sia in ottica di esperienza e quantità per quanto riguarda Kamcyz. Queste operazioni di mercato sono strettamente legate ai soldi della cessione di Evelyn Ijeh, non più motivata a restare in rossonero. L'eventuale arrivo di Sesay e Kamcyz porterebbero al Milan Femminile due atlete motivate e dalla testa più libera.