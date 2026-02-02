MN - Gambaro sincero su Bologna-Milan: "Sappiamo già che partita ci aspetta"
Enzo Gambaro, ex calciatore Milan negli anni 90' e opinionista Telenova è intervenuto così in esclusiva MilanNews.it. Questo un estratto delle sue considerazioni sul mondo rossonero:
Con Mateta è un Milan da scudetto?
"Aumentano le chance perchè il francese sa fare gol, e questo serve, ma ad oggi è ovvio ed evidente che il Milan sia una squadra senza un gioco così dominante per vincere il campionato, qualcosa in più devi fare. Ad oggi, i rossoneri hanno vinto spesso grazie a delle giocate individuali. Il Milan resta una squadra forte, ma con mancanza di idee".
A Bologna che partita ti aspetti?
"Fanno fatica a fare risultati, ma restano una squadra temibile. Come la vedo? Dipende. Se il Milan reputasse il Bologna come una piccola allora farebbe la solita fatica, mentre se dovessero considerarla una big allora sappiamo già che tipo di partita ci aspetta".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan