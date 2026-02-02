Alphadjo Cisse al Milan: anche l'Hellas Verona ufficializza la cessione del centrocampista ai rossoneri

Dopo il comunicato stampa emesso dall'AC Milan (clicca qui), anche il Verona ufficializza la cessione del giovane centrocampista Alphadjo Cisse. Di seguito il comunicato dell'Hellas Verona apparso sul proprio sito web:

Verona - Hellas Verona FC comunica di aver ceduto all'AC Milan - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alphadjo Cisse. Il giocatore rimarrà all'Unione Sportiva Catanzaro 1929 fino al 30 giugno 2026. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Alphadjo, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.

CISSE' - STORIA E NUMERI

Nato a Treviso il 22 ottobre 2006, Cissè è cresciuto nei settori giovanili del Giorgione e dell'Hellas Verona, club con cui si è affermato come uno dei profili più interessanti della propria generazione. La stagione 2023/24 ne ha segnato la definitiva consacrazione: 16 reti realizzate con la formazione Primavera e l'esordio in Serie A, avvenuto nel maggio 2024.

Nel corso di questa stagione, l'esperienza in prestito al Catanzaro in Serie B sta rappresentando un passaggio significativo nel suo percorso di crescita. Cissè ha finora totalizzato 21 presenze e 6 gol, dimostrando qualità tecniche, personalità e capacità di incidere anche nel calcio professionistico.

A conferma del suo costante sviluppo, la convocazione in Nazionale Under 21 rappresenta un ulteriore traguardo importante: dopo aver vestito le maglie delle selezioni Under 16, Under 18 e Under 19 - categoria nella quale aveva già trovato la via del gol - Cissè ha collezionato due presenze con l’Under 21.