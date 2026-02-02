Galliani elogia Berlusconi: “Era un innovatore, un visionario. Aveva una mente diversa da tutte le altre persone”

Durante la presentazione del libro A corto muso di Giuseppe Alberto Falci, era presente come ospite Adriano Galliani che ha parlato di Allegri, de Milan attuale e di tanti aneddoti del passato legati al tecnico livornese.

"Ad un certo punto Silvio Berlusconi voleva prendere Dan Piterson come allenatore, che allenava il basket, quindi il presidente era un innovatore, un visionario e aveva tutte delle sue idee non conservative. Quando nasce la televisione e facciamo la più grande concessionaria di pubblicità che c'è oggi in Europa, che si chiama Publitalia, Berlusconi non ha voluto assumere nessun vecchio venditore di pubblicità della Rai ma assumere i neo laureti più bravi d'Italia. Berlusconi aveva dei circuiti mentali diversi da quelli delle altre persone. Noi anche quando prendiamo Sacchi, tutte questa storia qui la portiamo avanti fino a Palladino. Quando prendemmo Sacchi c'era ancora la meritocrazia: c'erano gli allenatori di C, quelli bravi andavano in B, quelli bravi di B cominciavano dalle piccole di A, quelli bravissimi andavano su. Noi prendiamo Sacchi che giocava molto bene a calcio ma che non era stato promosso, allenava il Parma in Serie B e non era stato promosso. È tutto un fil rouge che collega queste cose qui scegliendo persone non ancora affermate. Anche Capello, quando prendiamo Capello era general manager"