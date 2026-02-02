Nkunku in crescita, Allegri: "Ha tutte le qualità per poter crescere"

vedi letture

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Bologna-Milan.

Su Nkunku:

"Credo che abbia tutte le qualità per poter crescere. Ci sono giocatori che arrivano, si inseriscono e fanno bene. E c'è chi caratterialmente ha bisogno di più tempo per inserirsi. Ha già fatto dei gol e siamo contenti, ma, come tutti, può sempre migliorare".

Il 23° turno prosegue oggi con la Roma in campo a Udine

Il 23° turno del campionato di Serie A Enilive non si concluderà oggi, ma domani quando il Milan sarà ospite del Bologna. Nella serata di oggi, invece, sarà il turno di una diretta avversaria dei rossoneri nella corsa Champions League: la Roma. I giallorossi di Gianpiero Gasperini saranno in campo alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese.

VENERDÌ 30/01

Lazio-Genoa 3-2

SABATO 31/01

Pisa-Sassuolo 1-3

Napoli-Fiorentina 2-1

Cagliari-Hellas Verona 4-0

DOMENICA 01/02

Torino-Lecce 1-0

Como-Atalanta 0-0

Cremonese-Inter 0-2

Parma-Juventus 1-4

LUNEDÌ 02/02

Udinese-Roma, ore 20.45

MARTEDÌ 03/02

Bologna-Milan, ore 20.45