Mercato in Italia deprimente? Allegri: "Basta vedere il fatturato delle squadre inglesi"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Bologna-Milan.

Il mercato invernale in Italia è deprimente?

"Penso che non è che si scopre oggi... Basta vedere il fatturato delle squadre inglesi, nelle prime 8 di Champions ci sono 5 inglesi. Negli ultimi 15 anni le 4 semifinaliste sono state quasi sempre le prime 4 per fatturato, con qualche eccezione. In Italia non dobbiamo sempre piangerci addosso. La Serie A è un campionato meraviglioso, i giocatori imparano tanto. Con le nostre caratteristiche riusciamo sempre a fare un buon spettacolo. La situazione calcistica europea in questo momento è questa".

Il 23° turno prosegue oggi con la Roma in campo a Udine

Il 23° turno del campionato di Serie A Enilive non si concluderà oggi, ma domani quando il Milan sarà ospite del Bologna. Nella serata di oggi, invece, sarà il turno di una diretta avversaria dei rossoneri nella corsa Champions League: la Roma. I giallorossi di Gianpiero Gasperini saranno in campo alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese.

VENERDÌ 30/01

Lazio-Genoa 3-2

SABATO 31/01

Pisa-Sassuolo 1-3

Napoli-Fiorentina 2-1

Cagliari-Hellas Verona 4-0

DOMENICA 01/02

Torino-Lecce 1-0

Como-Atalanta 0-0

Cremonese-Inter 0-2

Parma-Juventus 1-4

LUNEDÌ 02/02

Udinese-Roma, ore 20.45

MARTEDÌ 03/02

Bologna-Milan, ore 20.45