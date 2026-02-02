Allegri: "Per la Champions bisogna fare un certo tipo di rosa"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Bologna-Milan.

Mese favorevole per voi?

"Ho fatto 5 anni alla Juventus. La Juve ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 2 finali di Champions disputate e giocavamo le stesse partite di chi non gioca, eppure eravamo in testa. Io spero che l'anno prossimo avrò questi problemi, se si possono chiamare problemi. Poi con la Champions bisogna fare un certo tipo di rosa, ma quelli sono altri problemi".

Il 23° turno prosegue oggi con la Roma in campo a Udine

Il 23° turno del campionato di Serie A Enilive non si concluderà oggi, ma domani quando il Milan sarà ospite del Bologna. Nella serata di oggi, invece, sarà il turno di una diretta avversaria dei rossoneri nella corsa Champions League: la Roma. I giallorossi di Gianpiero Gasperini saranno in campo alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese.

VENERDÌ 30/01

Lazio-Genoa 3-2

SABATO 31/01

Pisa-Sassuolo 1-3

Napoli-Fiorentina 2-1

Cagliari-Hellas Verona 4-0

DOMENICA 01/02

Torino-Lecce 1-0

Como-Atalanta 0-0

Cremonese-Inter 0-2

Parma-Juventus 1-4

LUNEDÌ 02/02

Udinese-Roma, ore 20.45

MARTEDÌ 03/02

Bologna-Milan, ore 20.45