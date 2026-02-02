Di Stefano: “Pulisic verso la non convocazione. Ieri incontro Allegri-Furlani per Mateta”

Così Peppe Di Stefano, live da Milanello, con ultime su Mateta e la formazione di domani sera per la partita contro il Bologna:

"Milan che si è ritrovato a Milanello per pranzo proprio adesso. Allenamento alle 15:00 e partenza alle 18:45 da Rho Fiera per Bologna. Tutti presenti a Milanello, ma non c'è il medico Mazzoni perchè è a Parigi per i controlli approfonditi a Mateta. Sappiamo del probema al ginocchio. Aneddoto di ieri, Il Milan si è allenato di mattina, pomeriggio Allegri è rimasto a Milanello ed è stato raggiunto da Furlani per parlare di questa situazione, per un contatto diretto con staff medico e tecnico perchè evidentemente c'era qualcosa nella prima parte delle visite mediche che non convinceva. Il Milan di domani stando all'allenamento di ieri, è stato provato Loftus-Cheek con Nkunku, Ricci sostituito da Fofana, Athekame sulla destra. Pulisic più no che si la convocazione, in caso solo panchina. Leao ha avuto piccoli fastidi nell'allenamento di ieri, se sta bene si gioca la maglia da titolare se non sta bene sarà panchina"