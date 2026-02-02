Quali sono i limiti del Milan? Allegri: "Dobbiamo migliorare in alcuni momenti della partita"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Bologna-Milan.

Ora va alzato il livello?

"Diciamo che abbiamo da migliorare alcuni momenti della partita com'è successo a Roma: dopo 15 secondi lì abbiamo rischiato di prendere gol. Abbiamo avuto difficoltà per meriti della Roma ma anche per demeriti nostri. La loro forza è quella di saltarci addosso e rubarci palla. Dobbiamo migliorare in quello così come in tante altre cose, senza perdere mai di vista il risultato finale che ci dovrebbe portare al raggiungimento del nostro obiettivo".

Il 23° turno prosegue oggi con la Roma in campo a Udine

Il 23° turno del campionato di Serie A Enilive non si concluderà oggi, ma domani quando il Milan sarà ospite del Bologna. Nella serata di oggi, invece, sarà il turno di una diretta avversaria dei rossoneri nella corsa Champions League: la Roma. I giallorossi di Gianpiero Gasperini saranno in campo alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese.

VENERDÌ 30/01

Lazio-Genoa 3-2

SABATO 31/01

Pisa-Sassuolo 1-3

Napoli-Fiorentina 2-1

Cagliari-Hellas Verona 4-0

DOMENICA 01/02

Torino-Lecce 1-0

Como-Atalanta 0-0

Cremonese-Inter 0-2

Parma-Juventus 1-4

LUNEDÌ 02/02

Udinese-Roma, ore 20.45

MARTEDÌ 03/02

Bologna-Milan, ore 20.45