Allegri sul rinnovo di Maignan: "Non l'ho convinto io. Modric? Decide lui"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Bologna-Milan.

Come ha convinto Maignan? Convincerà anche Modric?

"Io non ho convinto assolutamente Maignan. Il merito, com'è giusto che sia perché hanno lavorato molto e decidono loro sui contratti, è della società. Dopo che Maignan è rimasto in estate ero fiducioso che potesse continuare al Milan. Maignan è un ragazzo molto sensibile, sapevo che volesse rimanere. Bisognava solo passare quel misundersting dell'estate... E che poi parasse. E sta parando (sorride, ndr). Modric vediamo, Luka decide lui. Se ha voglia di continuare o meno".

Il 23° turno prosegue oggi con la Roma in campo a Udine

Il 23° turno del campionato di Serie A Enilive non si concluderà oggi, ma domani quando il Milan sarà ospite del Bologna. Nella serata di oggi, invece, sarà il turno di una diretta avversaria dei rossoneri nella corsa Champions League: la Roma. I giallorossi di Gianpiero Gasperini saranno in campo alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese.

