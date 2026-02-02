Allegri sul calendario: "Sono questi, cerchiamo di vedere il lato positivo"

vedi letture

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Bologna-Milan.

Il calendario è uguale per tutti?

"Inutile dire. I calendari sono questi. Ci dicono di giocare domani e giochiamo domani. Sapevamo della problematica delle Olimpiadi, è un'opportunità per recuperare giocatori: cerchiamo di vedere il lato positivo, non sempre quello negativo".

Il 23° turno prosegue oggi con la Roma in campo a Udine

Il 23° turno del campionato di Serie A Enilive non si concluderà oggi, ma domani quando il Milan sarà ospite del Bologna. Nella serata di oggi, invece, sarà il turno di una diretta avversaria dei rossoneri nella corsa Champions League: la Roma. I giallorossi di Gianpiero Gasperini saranno in campo alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese.

VENERDÌ 30/01

Lazio-Genoa 3-2

SABATO 31/01

Pisa-Sassuolo 1-3

Napoli-Fiorentina 2-1

Cagliari-Hellas Verona 4-0

DOMENICA 01/02

Torino-Lecce 1-0

Como-Atalanta 0-0

Cremonese-Inter 0-2

Parma-Juventus 1-4

LUNEDÌ 02/02

Udinese-Roma, ore 20.45

MARTEDÌ 03/02

Bologna-Milan, ore 20.45