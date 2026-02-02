Il Milan e gli acciacchi in attacco: Allegri non ha mai avuto il reparto al completo (salvo rari casi)

Il Milan è in emergenza attaccanti. Nelle ultime ore, il club rossonero sta spingendo per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, con Max Allegri che spera di aver una nuova pedina a disposizione per sopperire all'attuale emergenza medica.

Come spiega Tuttosport, salvo rari casi, Allegri non ha mai potuto utilizzare il reparto offensivo completo. Nella prima metà di campionato è stato fuori per oltre due mesi Rafa Leao; poi si è fermato Christian Pulisic. Santi Gimenez è infortunato da fine ottobre, Christopher Nkunku ha avuto saltuari fastidi e pure Niclas Füllkrug convive con la frattura a un dito del piede che lo sta condizionando.

