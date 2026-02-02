Allegri verso il Bologna: possibile esclusione di Tomori, il punto sulla difesa
MilanNews.it
Il Milan pensa al mercato ma anche alla trasferta di domani sera contro il Bologna. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri potrebbe optare per qualche cambio anche per quel che riguarda il reparto arretrato.
In difesa, infatti, il possibile cambio riguarda l’esclusione di Tomori e la conferma di De Winter, con l'ex Genoa ormai considerato titolare da Allegri da un mese a questa parte. Gabbia è sicuro di un posto nel trio difensivo, Pavlovic tornerebbe dall’inizio dopo tre gare fuori dopo l’infortunio alla testa.
Mateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firmadi Pietro Mazzara
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com