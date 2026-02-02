Allegri verso il Bologna: possibile esclusione di Tomori, il punto sulla difesa

Allegri verso il Bologna: possibile esclusione di Tomori, il punto sulla difesaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:40News
di Federico Calabrese

Il Milan pensa al mercato ma anche alla trasferta di domani sera contro il Bologna. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri potrebbe optare per qualche cambio anche per quel che riguarda il reparto arretrato.

In difesa, infatti, il possibile cambio riguarda l’esclusione di Tomori e la conferma di De Winter, con l'ex Genoa ormai considerato titolare da Allegri da un mese a questa parte. Gabbia è sicuro di un posto nel trio difensivo, Pavlovic tornerebbe dall’inizio dopo tre gare fuori dopo l’infortunio alla testa.  