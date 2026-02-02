Pellegatti dubbio su Disasi e Mateta: "Troppi punti interrogativi in queste due trattative"

Carlo Pellegatti, suo sul profilo IG, ha parlato così di Jean-Philippe Mateta ed Axel Disasi: "Oggi un medico del Milan andrà a Parigi, non so perché a Parigi, per visitare il ginocchio di Mateta, e quindi sapremo se arriverà a gennaio come nuovo attaccante del Milan o non arriverà più, perché se non verrà ritenuto adesso non credo che il Milan tornerà alla carica a giugno.

Ma che cosa è successo ieri? E' arrivato Larsen al Palace, sembrava tutto fosse chiaro per l'arrivo di Mateta. Poi voci nel pomeriggio, la prima domanda: ma ha effettuato le visite Mateta? Dove le ha effettuate? Perché serve un ulteriore visita di un medico del Milan? Un medico del Milan non h già effettuato una visita per poi eventualmente un altro approfondimento? Perché Mateta ieri non era a Milano per le visite e come hanno stabilito che ci sia un ginocchio da controllare?

Un ginocchio che già il 18 di dicembre 2025 un po' si diceva essere sotto osservazione, si parlava e dicevano che il Palace vuole scongiurare l'operazione, quindi qualcosa di un po' particolare in questo ginocchio c'era. Questo col giallo Mateta, troppi punti interrogativi. Come punto interrogativo capire perché Disasi è sfumato, a Max Allegri piace e piaceva, nonostante voci che per me non hanno trovato riscontro, e non si capisce perché sia nata questa voce che Allegri non piacesse. Perché non è arrivato? Un giocatore in prestito gratuito, per sei mesi. Un altro punto interrogativo, forse lo capiremo. Oggi sapremo di più, ma sono troppi punti interrogativi in queste due trattative".