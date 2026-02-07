Ieri a Milano. Tuttosport: "Che spettacolo Ibrahimovic tedoforo"

Ieri è stata una giornata importante non solo per la città di Milano, host insieme a Cortina, Predazzo e Livigno della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026, ma anche per Zlatan Ibrahimovic, il Seniot Advisor di RedBird che ha sfilato da tedoforo per le strade di quella che lui stesso definisce la sua seconda casa.

In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Che spettacolo Ibrahimovic tedoforo", così come lo è stato Massimiliano Allegri a Borgo Manero ad inizio gennaio.