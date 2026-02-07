Max pensa a quei due. Il CorSport: "Il Milan prova a rilanciare Leao e Pulisic"
Fino a questo momento Massimiliano Allegri non ha è mai riuscito realmente a puntare su Christian Pulisic e Rafael Leao, tormentati da inizio da diversi acciacchi fisici che permettono loro di essere al 100%. La sfida di settimana prossima a Pisa è importante al punto che il tecnico rossonera spera di recuperarli entrambi, e questa settimana di lavoro potrebbe facilitare questo discorso.
Non è però detto che rientrino per la trasferta della Cetilar Arena, anche perché Leao è alle prese con un inizio di pubalgia mentre Pulisic con una borsite. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "Il Milan prova a rilanciare Leao e Pulisic", la coppia che ad inizio stagione era nei piani di Massimiliano Allegri come quella titolare di questa squadra.
