Catanzaro orgoglioso di Cissè. Il CorSport: "Aquilani: Felice per il contratto sottoscritto con il Milan"

Il calciomercato invernale del Milan non è stato ricco di colpi di scena, anzi, l'ultimo giorno ha addirittura regalato una delusione (se così vorremmo definirla) ai tifosi rossoneri considerato il mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta. Il club rossonero ha però messo a segno un colpo che forse è passato fin troppo in sordina, quello di Alphadjo Cisse, classe 2006 arrivato dal Verona per quasi 10 milioni di euro.

Il Milan ha però optato per lasciare in prestito il giovane trequartista italiano al Catanzaro, dove sta facendo benissimo agli ordini di Alberto Aquilani. E presentando la sfida di oggi contro la Reggiana, Il Corriere dello Sport ha così parlato di Cissè, rifacendosi alle dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei calabresi: "Aquilani: Felice per il contratto sottoscritto con il Milan".