CorSport: "Allarme giallo. Rabiot e Saele diffidati, così il derby è a rischio"
Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così sul Milan che domenica alle 12.3 sarà impegnato sul campo della Cremonese: "Allarme giallo. Rabiot e Saele diffidati, così il derby è a rischio". I rossoneri i presenteranno allo Zini con quattro giocatori diffidati che, in caso di giallo, salterebbero il successo impegno di campionato del Diavolo, vale a dire il derby di Milano: si tratta di Zachary Athekame, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot e Alexis Saelemaekers. Se i primi due sono destinati a partire dalla panchina, Max Allegri non sembra intenzionato a rinunciare all'ex Marsiglia e al belga che saranno regolarmente in campo dal primo minuto contro i grigiorossi.
DERBY, QUANDO SI GIOCA?
Martedì sera l'Inter è clamorosamente uscita dalla Champions League contro il Bodo/Glimt che, con una doppia vittoria tra andata e ritorno, ha eliminato i nerazzurri. Come impatta l'eliminazione dei nerazzurri sul derby di Milano di inizio marzo? Ipotizzando il passaggio del turno dei nerazzurri, le date individuate per giocare il derby erano due: o il sabato 7 alle 18:00 o la domenica 8 alle 20:45. Questo chiaramente per permettere all'Inter di riposare il più possibile in vista dell'ottavo di finale di Champions e anche per una questione di diritti televisivi, vista l'esclusività di DAZN. Con l'eliminazione il problema non si pone e dunque, con ogni probabilità, si giocherà nel posticipo di domenica sera. In ogni caso oggi arriverà l'ufficialità della collocazione della partita.
