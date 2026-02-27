La Gazzetta sul Milan: "Con la Champions cresce il monte salari. Rinnovi senza fretta"

"Con la Champions cresce il monte salari. Rinnovi senza fretta": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan vuole a tutti i costi tornare in Champions League non solo per partecipare alla competizione europea per club più importante, ma anche per incassare parecchi milioni che saranno utili sia nel mercato estivo per rinforzare la squadra, sia sul fronte rinnovi e dunque su quello degli stipendi.

Sistemata la questione Maignan, che era una priorità assoluto visto che era in scadenza il prossimo 30 giugno, nelle prossime settimane il Milan porterà avanti i dialoghi per possibili prolungamenti di diversi giocatori come Tomori, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic e Bartesaghi. Tutti loro sembrano propensi a restare in rossonero e per questo in via Aldo Rossi pensano che non sarà un problema rimandare a primavera inoltrata le eventuali firme sui loro rinnovi.