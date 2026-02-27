Pulisic bomber lontano da San Siro: i numeri dell’americano in trasferta

Come riporta Opta, in presentazione della partita di domenica tra Cremonese e Milan, Christian Pulisic ha una media gol in trasferta molto alta. Infatti l'americano è secondo per gol fuori casa (sei, pari merito con Castro) in questa Serie A. Il numero 11 rossonero non hai mai fatto meglio in trasferta in una singola stagione in Italia, nel 2024/2025 era arrivato a sei, mentre tenendo in considerazione i cinque campionati top d'Europa, soltanto nel 2019/2020 ha realizzato più gol, sette, con la maglia del Chelsea.

I GOL IN TRASFERTA

Altro aspetto da sottolineare, come vedete nelle partite riportate sotto, quando segna Pulisic in trasferta il Milan poi vince sempre. Di seguito le partite:

Lecce-Milan 0-2

Udinese-Milan 0-3 (x2)

Inter-Milan 0-1

Torino Milan 2-3 (x2)

