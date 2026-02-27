Verso Cremonese-Milan: Fofana in vantaggio su Jashari e Ricci

In vista della gara di domenica del Milan in casa della Cremonese, Massimiliano Allegri deve ancora decidere chi schierare in mezzo al campo insieme a Luka Modric e ad Adrien Rabiot, con quest'ultimo che non verrà risparmiato nonostante sia diffidato (in caso di giallo salterebbe il derby contro l'Inter). Secondo quanto riferisce Sky, al momento Youssouf Fofana (anche lui è diffidato, così come Saelemaekers e Athekame) è in vantaggio su Ardon Jashari e Samuele Ricci per completare la mediana titolare milanista.

Per quanto riguarda il resta della formazione, davanti a capitan Maignan ci saranno Tomori, De Winter e Palvovic, mentre sulle fasce spazio a Saelemaekers a destra e a Bartesaghi a sinistra. In attacco si va verso la conferma dal primo minuto della coppia composta da Pulisic e Leao.