Juventus, affidata a Kalulu la conferenza stampa prima della Roma
(ANSA) - TORINO, 27 FEB - La Juventus ha scelto Pierre Kalulu per presentare la delicatissima trasferta nella Capitale contro la Roma. Sarà il difensore francese, infatti, a parlare in conferenza stampa alla vigilia dello spareggio Champions contro i giallorossi: l'appuntamento è fissato per sabato alle 15.30 all'Allianz Stadium. Era già capitato che non fosse il tecnico Luciano Spalletti a presentare una partita di campionato, in occasione del derby d'Italia contro l'Inter dello scorso 14 febbraio toccò a capitan Manuel Locatelli. (ANSA).
