Genoa, Colombo verso l'Inter: "Sappiamo cosa dobbiamo fare. San Siro è lo stadio della mia vita"

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa in prestito dal Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Sky in vista della prossima gara dei rossoblu a San Siro contro l'Inter: "San Siro è lo stadio per eccellenza in Italia. È il primo stadio italiano, sicuramente, per quello che rappresenta. È uno stadio in cui proveremo anche noi a dire la nostra contro una squadra che, sulla carta, è forse la più forte del campionato. Che approccio avremo? Con lo stesso che abbiamo avuto contro il Milan. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo chi siamo e qual è il nostro calcio. Metteremo in campo le nostre qualità e la nostra voglia per dare fastidio a una squadra così forte.

Il gol a San Siro contro il Milan? Ho segnato per la prima volta a San Siro da avversario. L’avevo fatto anche una volta con il Milan, ma non c’erano tifosi. È un’emozione particolare perché sono nato vicino a Milano e per me San Siro è lo stadio della mia vita: è dove andavo a vedere le partite fin da piccolo. Mi emoziona sempre e mi ricorda il mio passato. Se quella contro l'Inter è un derby per me? In realtà è una partita importante come le altre. È una gara in cui posso dimostrare le mie qualità contro quelli che probabilmente sono i difensori più forti del campionato”.