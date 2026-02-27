Conference League, ecco gli ottavi: la Fiorentina giocherà contro il Rakov

Dopo la Champions League e l'Europa League, sono stati sorteggiati gli ottavi anche della Conference League. Per l'Italia c'è ancora in corsa la Fiorentina che se la vedrà con i polacchi del Rakov. Se dovesse passare il turno, l'avversario dei viola ai quarti sarà una tra Crystal Palace e AEK Larnaca.

Questo il tabellone completo della Conference League:

Ottavi

O1: Lech Poznan - Shakhtar Donetsk

02: AZ Alkmaar - Sparta Praga

03: Crystal Palace - AEK Larnaca

04: Fiorentina - Rakow

05: Samsunspor - Rayo Vallecano

06: Celje - AEK Atene

07: Sigma Olomouc - Mainz

08: Rijeka - Strasburgo

Quarti

Q1: 01-02

Q2: 03-04

Q3: 05-06

Q4: 07-08

Semifinale

S1: Q1-Q2

S2: Q3- Q4

Finale

S1-S2