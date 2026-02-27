Conference League, ecco gli ottavi: la Fiorentina giocherà contro il Rakov

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:40News
di Enrico Ferrazzi

Dopo la Champions League e l'Europa League, sono stati sorteggiati gli ottavi anche della Conference League. Per l'Italia c'è ancora in corsa la Fiorentina che se la vedrà con i polacchi del Rakov. Se dovesse passare il turno, l'avversario dei viola ai quarti sarà una tra Crystal Palace e AEK Larnaca.

Questo il tabellone completo della Conference League

Ottavi
O1: Lech Poznan - Shakhtar Donetsk 
02: AZ Alkmaar - Sparta Praga
03: Crystal Palace - AEK Larnaca
04: Fiorentina - Rakow
05: Samsunspor - Rayo Vallecano
06: Celje - AEK Atene
07: Sigma Olomouc - Mainz
08: Rijeka - Strasburgo

Quarti
Q1: 01-02
Q2: 03-04
Q3: 05-06
Q4: 07-08

Semifinale
S1: Q1-Q2
S2: Q3- Q4

Finale
S1-S2