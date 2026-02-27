Jashari esalta Allegri: "È un grande allenatore, è molto importante per noi"

vedi letture

Ardon Jashari ha rilasciato un'intervista a SportMediaset nella quale ha parlato così di Massimiliano Allegri: "Il mister è molto importante per ogni calciatore. Per la sua esperienza, per quello che ha fatto in passato, per i trofei che ha vinto puoi solo ascoltarlo perché sa esattamente cosa sia il calcio italiano e cosa serva per vincere. È un grande allenatore, vediamo tutti i giorni la passione che ci mette".

Questo invece un retroscena sulla conoscenza del calcio italiano: "È vero, in passato ho guardato molto il calcio italiano, in particolare Andrea Pirlo e Roberto Baggio ma ricordo di più Pirlo e il suo stile di gioco".