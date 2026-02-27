Effetto Comotto: entra e lo Spezia ribalta il risultato nell'ultimo turno di Serie B

Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Gran bella vittoria per lo Spezia nel weekend, in casa del Cesena con il risultato di 2-3: punti che danno un po' di respiro alla squadra ligure comunque ancora in piena lotta salvezza. È stato della partita anche il giovane centrocampista di proprietà rossonera Christian Comotto che è entrato nel corso del secondo tempo e ha totalizzato 32 minuti in campo, proprio quelli in cui gli spezzini hanno ribaltato definitivamente il risultato.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 18

Reti: 0

Assist: 1