Europa League, derby italiano agli ottavi: Roma-Bologna

Dopo la Champions League, sono stati sorteggiati gli ottavi anche dell'Europa League, competizione nella quale ci sono ancora in corsa due squadre italiane che si affronteranno tra di loro, vale a dire Roma e Bologna. Chi passerà in turno, a quarti se la vedrà contro una tra Lille e Aston Villa.

Ecco il tabellone completo dell'Europa League:

Ottavi

01: Ferencvaros - Braga

02: Panathinaikos - Real Betis

03: Genk - Friburgo

04: Celta Vigo - Lione

05: Stoccarda - Porto

06: Nottingham Forest - Midtjylland

07: Bologna - Roma

08: Lille - Aston Villa

Quarti

Q1: 01-02

Q2: 03-04

Q3: 05-06

Q4: 07-08

Semifinale

S1: Q1-Q2

S2: Q3- Q4

Finale

S1-S2