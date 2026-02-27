Europa League, derby italiano agli ottavi: Roma-Bologna

Oggi alle 13:30News
di Enrico Ferrazzi

Dopo la Champions League, sono stati sorteggiati gli ottavi anche dell'Europa League, competizione nella quale ci sono ancora in corsa due squadre italiane che si affronteranno tra di loro, vale a dire Roma e Bologna. Chi passerà in turno, a quarti se la vedrà contro una tra Lille e Aston Villa

Ecco il tabellone completo dell'Europa League

Ottavi
01: Ferencvaros - Braga
02: Panathinaikos - Real Betis
03: Genk - Friburgo
04: Celta Vigo - Lione
05: Stoccarda - Porto
06: Nottingham Forest - Midtjylland
07: Bologna - Roma
08: Lille - Aston Villa

Quarti
Q1: 01-02
Q2: 03-04
Q3: 05-06
Q4: 07-08

Semifinale
S1: Q1-Q2
S2: Q3- Q4

Finale
S1-S2