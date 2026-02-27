Juventus, previsto un incontro con Vlahovic per capire se c'è uno spiraglio per il rinnovo

Dopo mesi in cui veniva dato per certo l'addio di Dusan Vlahovic al termine di questa stagione, ora potrebbe essersi aperto uno spiraglio per il rinnovo dell'attaccante che ha il contratto in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno. Lo scrive il Corriere dello Sport che spiega che il club bianconero ha pianificato un incontro con il giocatore per capire se ci sono chance di convincerlo a rinnovare.

La Juventus è disposta a mettere sul piatto un ingaggio di massimo 7 milioni di euro all'anno. L'arrivo in panchina di Luciano Spalletti ha rivitalizzato Vlahovic, attualmente ai box per infortunio, e chissà che la fiducia del tecnico non possa cambiare lo scenario. Ovviamente sarà fondamentale vedere anche se i bianconeri parteciperanno o meno alla prossima Champions League. Negli ultimi mesi, il nome del serbo è stato spesso accostato anche al Milan.