Verso la Cremonese: il Milan non segna allo Zini da tre partite, ultimo gol nel 1993
In vista di Cremonese-Milan, il sito della Lega Calcio Serie A riporta che i precedenti ufficiali a Cremona fra le due squadre sono 10: 2 vittorie grigiorosse (ultima 1-0, Serie A 1994/95), 4 pareggi (ultimo 0-0, Serie A 2022/23) e 4 successi rossoneri (ultimo 0-2. Serie A 1993/94). Milan senza reti allo Zini nelle ultime 3 uscite: l'ultima marcatura rossonera a Cremona firmata da Marco Simone al 20' di Cremonese-Milan 0-2, settembre 1993 in Serie A, da allora digiuno di 340'.
Per quanto riguarda gli allenatori delle due squadre, tra Davide Nicola e Massimiliano Allegri 11° incontro ufficiale: nei 10 precedenti, allenatore rossonero in vantaggio 6-1, con 3 pareggi a chiudere il bilancio. Squadre di Allegri sempre in gol, per un totale di 23 reti totali.
