Champions League, sorteggiati gli ottavi: l'Atalanta affronterà il Bayern Monaco

Oggi alle 12:41News
di Enrico Ferrazzi

Sono stati sorteggiati poco fa gli ottavi di Champions League: l'Atalanta, unica squadra italiana ancora in corsa, affronterà il Bayern Monaco. In caso di passaggio ai quarti, i bergamaschi se la vedranno contro una tra Real Madrid e Manchester City.

Ecco il tabellone completo: 

Ottavi
01: Paris Saint-Germain - Chelsea
02: Galatasaray - Liverpool
03: Real Madrid - Manchester City
04: Atalanta - Bayern Monaco
05: Newcastle - Barcellona
06: Atletico Madrid - Tottenham
07: Bodo/Glimt - Sporting CP
08: Bayer Leverkusen - Arsenal

Quarti
Q1: 01-02
Q2: 03-04
Q3: 05-06
Q4: 07-08

Semifinale
S1: Q1-Q2
S2: Q3- Q4

Finale
S1 - S2