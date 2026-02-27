Jashari: "Il Milan significa molto per me, essere qui è un sogno che si è avverato"

Ardon Jashari ha rilasciato un'intervista a SportMediaset nella quale ha parlato prima di tutto della sua condizione fisica dopo essere stato fuori a lungo nella prima parte della stagione per la rottura del perone: "Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite".

Lo svizzero ha poi raccontato l'infinita trattativa tra Milan e Club Brugge durante la scorsa estate: "Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico. È una sensazione fantastica giocare per questo club, ogni giorno e ogni partita. Provo a godermi questa sensazione, per dare tutto sul campo e spero di rendere ogni tifoso felice, ma anche orgoglioso, di me".

In merito agli obiettivi stagionali del Milan, Jashari ha spiegato: "Raggiungere la Champions League è l'obiettivo principale di questa stagione. Quando giochi quella competizione significa vivere notti magiche. È qualcosa che dobbiamo raggiungere tutti insieme".