Si è rivisto Bondo a Roma: il francese è tornato in campo dopo tre settimane di stop
Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).
WARREN BONDO (Cremonese)
Dopo tre settimane di stop e quattro gare di campionato saltate per un problema di natura muscolare, Warren Bondo ha rivisto il campo nell'ultimo weekend di campionato subentrando nel secondo tempo e rimanendo in campo per 41 minuti totali. La partita, però, non è andata benissimo per la Cremonese che è stata nettamente sconfitta per 3-0 dalla Roma allo stadio Olimpico. Il prossimo appuntamento per i grigiorossi, domenica alle 12.30 allo Zini, contrapporrà il francese al suo club di appartenenza: il Milan.
Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 22
Reti: 0
Assist: 0
