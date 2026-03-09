Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio batte il Sassuolo e si porta a -1

vedi letture

Una vittoria importante per la Lazio che non vinceva in campionato dal 30 gennaio: i biancocelesti guadagnano un po' di morale perduto e soprattutto scacciano pensieri strani e paure che si stavano cominciando a formare dopo una serie di risultati negativi. La formazione di Sarri ha battuto il Sassuolo 2-1 all'Olimpico e si è portata a -1 dai neroverdi in classifica. I punti sono ancora pochi, 37, e ben lontani dalle aspettative stagionali. La prossima gara contro il Milan domenica prossima.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 67

Milan 60

Napoli 56

Como 51

Roma 51

Juventus 50

Atalanta 46

Bologna 39

Sassuolo 38

Lazio 37

Udinese 36

Parma 34

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 30

Lecce 27

Fiorentina 25

Cremonese 24

Verona 18

Pisa 15