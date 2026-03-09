Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio batte il Sassuolo e si porta a -1
Una vittoria importante per la Lazio che non vinceva in campionato dal 30 gennaio: i biancocelesti guadagnano un po' di morale perduto e soprattutto scacciano pensieri strani e paure che si stavano cominciando a formare dopo una serie di risultati negativi. La formazione di Sarri ha battuto il Sassuolo 2-1 all'Olimpico e si è portata a -1 dai neroverdi in classifica. I punti sono ancora pochi, 37, e ben lontani dalle aspettative stagionali. La prossima gara contro il Milan domenica prossima.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 67
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
