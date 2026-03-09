Riceviamo la nota di risposta della Curva Sud in merito alle notizie di oggi sulla presunta aggressione subita da Klaus Davi

Riceviamo la nota di risposta della Curva Sud in merito alle notizie di oggi sulla presunta aggressione subita da Klaus Davi: "Ci troviamo costretti a scrivere queste righe dopo la vergognosa ricostruzione apparsa oggi riguardante la presunta aggressione ai danni dello pseudo giornalista Klaus Davi, riportata da diversi organi di disinformazione.

Come si evince dalle immagini che lo stesso soggetto ha girato in piazza Axum quando la piazza era ancora vuota e l'iniziativa di beneficenza doveva ancora tenersi, non vi è stata alcuna aggressione, semplicemente a Klaus è stato chiesto di allontanarsi da alcuni ragazzi che non volevano farsi riprendere da lui, né tantomeno farsi intervistare sul referendum.

Questo personaggio si finge giornalista d'inchiesta vestendo i panni del provocatore; della vicenda doppia curva ha seguito solo le ultime udienze per poi cavalcare le sentenze di primo grado costruendo le sue narrazioni fantasiose.

Sono mesi che questo elemento importuna chiunque nei dintorni dello stadio, riprendendo in faccia le persone senza consenso. Nella giornata di ieri per l'ennesima volta è andato a provocare i ragazzi prima di un derby, parlando di argomenti che non ci interessano visto che la Curva Sud ha sempre tenuto la politica fuori dallo stadio.

Successivamente ha seguito l'iniziativa di beneficienza con City Angels insieme ad altri giornalisti nella massima tranquillità (se fosse stato davvero aggredito non sarebbe stato lì). Il video pubblicato è un artefatto per calunniare la curva gettando fango sui ragazzi in una giornata tranquillissima di beneficenza e di festa, al solo fine di far daspare/denunciare la gente e far parlare di sé, ma di fatto dimostra che non c'è stata alcuna violenza tanto che lo stesso non ha riportato ferite".