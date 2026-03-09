Capello: "Inter, ora subentra un discorso psicologico: calendario abbastanza buono per Allegri"

L'onda lunga della vittoria del Milan nel Derby contro l'Inter è una molla che l'universo rossonero si godrà almeno fino al prossimo weekend: i tifosi nel vero senso del termine, la squadra con Allegri lavorando con concentrazione a Milanello per preparare il prossimo impegno importantissimo all'Olimpico contro la Lazio. A parlare della vittoria del Diavolo contro i cugini anche l'ex allenatore Fabio Capello che è intervenuto nel corso di Sky Sport 24, con le parole raccolte dal Corriere dello Sport.

Le parole di Fabio Capello sulla possibilità che il Milan torni in corsa: "L’Inter ha un bel vantaggio ma ora subentra un discorso psicologico. I nerazzurri in tutte le partite che ha giocato hanno espresso momenti di grande calcio e altri di una lentezza esasperante. Ultimamente quest'ultimo aspetto sta emergendo chiaramente e non so perché ma di sicuro gli avversari hanno maggiori chance di trovare spazi e fargli gol. Chivu deve ritrovare Calhanoglu e Lautaro, è vero, ma deve chiedere alla squadra di giocare più come collettivo, cosa che al momento non sta succedendo. Guardate il Milan come gioca bene come squadra! Il calendario è abbastanza buono per Allegri e potrebbe tentare di recuperare il gap in classifica. Io con il Real Madrid ho recuperato nove punti sul Barcellona e ho vinto il campionato proprio perché i blaugrana si erano adagiati sul vantaggio che avevano. La verità è che quando insegui diventa tutto più facile e con l’euforia riesci a centrare anche dei risultati non meritati. L’Inter deve stare attenta perché ha tutto da perdere".