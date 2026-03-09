Modric acclamato dai compagni in spogliatoio al triplice fischio: il retroscena

vedi letture

Ieri sera Luka Modric, per l'ennesima volta in questa stagione, ha vestito la maglia rossonera e dato una lezione di calcio in diretta mondiale a tutti quanti. Prestazione superlativa della leggenda croata che più passano i giorni più sembra ringiovanire, a dispetto della carta di identità che scrive 40 dallo scorso settembre. Prova di qualità, come sempre, ma soprattutto di tantissima quantità: da compagno di squadra quando vedi uno con quella esperienza e quel palmares correre per 90 minuti in quel modo, puoi solo abbassare la testa e impegnarti al massimo.

Ieri, come in altre occasioni in queste stagioni, il Milan lo ha fatto: tutti secondo le proprie possibilità hanno messo in campo il 101% in una partita dal grande significato, in generale e nello specifico per la stagione in corso. E al termine della gara la leadership di Luka Modric è stata riconosciuta, ancora una volta, dai suoi compagni di squadra. Come riporta Gazzetta.it, dopo le interviste di rito del post gara, il croato è rientrato di corsa negli spogliatoi per non perdersi la festa, venendo accolto dal coro all'unisono dei compagni: "Luka! Luka! Luka!". Testimonianza dell'impatto che un campione come Modric ha avuto sui suoi compagni e in generale del grande clima di squadra che quest'anno si respira in casa rossonera.