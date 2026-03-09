Sabatini: "Allegri aveva preparato la situazione del gol di Estupinan"

Presente negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha commentato così la vittoria del Milan contro l'Inter: "Guardando le occasioni da gol, il Milan ne ha avute di più dell'Inter. La mossa Estupinan è stata fatta per mettere in difficoltà Luis Henrique che difende molto male. Allegri aveva preparato la situazione del gol, sfruttando la debolezza dell'esterno dell'Inter. Leao? Per uno con il suo talento non può fare certi errori. Te li aspetti da altri, ma non da lui che sembra sempre sprecare il suo talento".

Questo il tabellino di Milan-Inter, match valido per la ventottesima giornata di Serie A.

MILAN-INTER 1-0

Marcatori: 35’ Estupinan

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 73’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 84’ Nkunku), Leão (dal 73’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Jashari. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 80’ Diouf), Akanji, Bastoni (dal 68’ Carlos Augusto); Luis Henrique (dal 59’ Dumfries), Barella (dal 68’ Frattesi), Zieliński, Mkhitaryan (dal 59’ Sucic), Dimarco; Bonny, Esposito. A disp.: Di Gennaro, J. Martínez; Acerbi, De Vrij, Darmian; Çalhanoğlu; Lavelli, L. Martínez. All.: Chivu.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: 65’ Bastoni, 69’ Dumfries, 80’ Rabiot, 89’ Modric.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.