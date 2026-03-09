Lazio, Sarri: "Lo stadio vuoto è deprimente: la società faccia qualcosa"
(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Non solo è brutto, è triste, è deprimente, avvilente. Penso sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ai microfoni di Dazn torna sulla protesta dei tifosi laziali invocando l'intervento della società per sanare la frattura che sta costringendo i biancocelesti a giocare senza il proprio pubblico.
Poi, sull'esordio del 21enne Edoardo Motta in porta, Sarri sottolinea di aver visto "il ragazzo tranquillo abbiamo vissuto la cosa con totale normalità" mentre sulla Lazio il tecnico spera di vedere, contro il Sassuolo, "la versione vera, speriamo in un atteggiamento diverso. Questione di motivazioni? Penso di si, dovrebbero esserci sempre, spero stasera ci siano". (ANSA).
