Retroscena pre Derby: Materazzi ha evitato lo sguardo di Ibra al suo passaggio a bordocampo

Nella serata di ieri tantissime ospiti di peso hanno affollato gli spalti di San Siro per assistere al Derby di Milano tra Milan e Inter, vinto dai rossoneri 1-0 grazie al gol nel primo tempo di Pervis Estupinan. Molte personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e ovviamente tantissimi ex calciatori soprattutto rossoneri (ma non solo). Tra questi, invitato dalla Lega di Serie A, c'era anche Alexandre Pato che di gare contro l'Inter ne sa qualcosa: il brasiliano è stato omaggiato di tifosi rossoneri e intervistato anche dalle televisioni.

Nel pre-gara Pato a bordocampo era in compagnia di uno degli acerrimi rivali rossoneri come Marco Materazzi, ex difensore interista: una foto pubblicata dall'account della Serie A li ritrae insieme. La curiosità sta nel fatto che il brasiliano ha salutato molti amici, ex compagni o avversari che sono passati di lì, così come lo ha fatto Materazzi che, però, quando è passato Zlatan Ibrahimovic ha abbassato lo sguardo per evitare di incrociarlo. Sono note le storie tese tra i due: un capitolo della loro rivalità risale anche al Derby del 2010/2011 quando lo svedese con un contrasto duro a gamba alta costrinse Materazzi a uscire in barella.