Pasotto: "In settimana sono stati i milanisti a uscire di meno. Infatti l'Inter nel primo tempo sembrava una squadra che aveva fatto serata"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport raccontando il derby vinto dal Milan: "A naso, in settimana sono stati i milanisti a uscire di meno, proprio come voleva Leao. Perché l’Inter che perde anche il secondo derby stagionale, nel primo tempo sembrava una squadra che aveva fatto serata: imprecisa, svagata, soffice come in una stracittadina non bisognerebbe mai essere. Smaltiti i postumi, nella ripresa i nerazzurri si sono installati nella metà campo del Diavolo, senza però riuscire a spremerci nulla. Il Milan compie il dovere a cui era chiamato: prendersi tre punti che, prima di tutto, fortificano il secondo posto e poi – hai visto mai, le vie infinite del pallone – diminuiscono il fossato con la vetta da 10 a 7 metri (qui la classifica). Sono sempre tanti, ma sono tante anche le dieci giornate che rimangono.

Un Milan che, sotto gli occhi di Cardinale - il cui ultimo derby in presenza era coinciso con la seconda stella nerazzurra – allunga a sette la serie positiva nella stracittadina (5 vittorie, 2 pareggi) e si regala un dato che fa sognare: l’ultima volta che il Diavolo aveva vinto due derby nello stesso campionato era stato il 2010-11, l’anno dello scudetto con Allegri in panchina".