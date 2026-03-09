Compagnoni: "Nessuno chiede al Milan di vincere lo scudetto. Allegri dirà ai suoi di non guardare la classifica"

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport 24, ha parlato negli studi dell'emittente televisiva della partita che il Milan ha vinto contro l'Inter 1-0. In particolare il commentatore sportivo si è concentrato sulla possibilità che i rossoneri possano effettivamente competere per la vittoria del titolo, nonostante i 7 punti di svantaggio che intercorrono adesso tra la formazione di Allegri e quella di Chivu.

Le parole di Maurizio Compagnoni: "Credo che Allegri dirà a i suoi di non guardare la classifica, né indietro né avanti. Nessuno mette pressione al Milan perché nessuno chiede al Milan di vincere lo scudetto: c’è una piccola speranza ma bisogna vedere come reagirà l’Inter. In chiave quarto posto il vantaggio è consistente: 9 punti su due squadre. Per il Milan si è messa bene nonostante questa squadra continui ad avere un problema grosso: gioca senza centravanti".