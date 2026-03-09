Compagnoni: "Nessuno chiede al Milan di vincere lo scudetto. Allegri dirà ai suoi di non guardare la classifica"

Compagnoni: "Nessuno chiede al Milan di vincere lo scudetto. Allegri dirà ai suoi di non guardare la classifica"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:30News
di Francesco Finulli

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport 24, ha parlato negli studi dell'emittente televisiva della partita che il Milan ha vinto contro l'Inter 1-0. In particolare il commentatore sportivo si è concentrato sulla possibilità che i rossoneri possano effettivamente competere per la vittoria del titolo, nonostante i 7 punti di svantaggio che intercorrono adesso tra la formazione di Allegri e quella di Chivu.

Le parole di Maurizio Compagnoni: "Credo che Allegri dirà a i suoi di non guardare la classifica, né indietro né avanti. Nessuno mette pressione al Milan perché nessuno chiede al Milan di vincere lo scudetto: c’è una piccola speranza ma bisogna vedere come reagirà l’Inter. In chiave quarto posto il vantaggio è consistente: 9 punti su due squadre. Per il Milan si è messa bene nonostante questa squadra continui ad avere un problema grosso: gioca senza centravanti".