Bartesaghi: "L'Europa è casa del Milan: non possiamo mancare. Scudetto? Sognare è gratis"

Davide Bartesaghi, in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni raccolte dagli inviati di MilanNews.it.

Ora si può parlare di scudetto?

“L’obiettivo è sempre lo stesso, quello di luglio, che è di tornare in zona Champions. L’Europa è la casa del Milan e non possiamo mancare. Sognare è gratis ma comunque siamo concentrati sul nostro obiettivo e vediamo cosa succederà da qui in avanti”.

Tra voi e l’Inter ci sono 7 punti o i valori sono più vicini?

“Sono quelli che si vedono sulla classifica. Ora ci sono tante altre partite da giocare quindi può succedere di tutto. Il calcio è strano. Bisogna essere bravi a gestire le partite e cercare di fare il meglio possibile”.