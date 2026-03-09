Bartesaghi: "L'Europa è casa del Milan: non possiamo mancare. Scudetto? Sognare è gratis"
Davide Bartesaghi, in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni raccolte dagli inviati di MilanNews.it.
Ora si può parlare di scudetto?
“L’obiettivo è sempre lo stesso, quello di luglio, che è di tornare in zona Champions. L’Europa è la casa del Milan e non possiamo mancare. Sognare è gratis ma comunque siamo concentrati sul nostro obiettivo e vediamo cosa succederà da qui in avanti”.
Tra voi e l’Inter ci sono 7 punti o i valori sono più vicini?
“Sono quelli che si vedono sulla classifica. Ora ci sono tante altre partite da giocare quindi può succedere di tutto. Il calcio è strano. Bisogna essere bravi a gestire le partite e cercare di fare il meglio possibile”.
