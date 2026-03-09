MN - Pellegrino: "Interesse del Milan? Fa piacere, ma il mio focus è sul Parma"
MilanNews.it
L’attaccante del Parma Mateo Pellegrino, in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Queste le sue parole:
Hai da poco rinnovato col Parma però c’è tanto interesse per te, ad esempio quello del Milan. Ti fa piacere?
“Gli interessi fanno piacere. Il mio focus oggi è sul Parma, ho appena rinnovato il contratto e sono molto contento. Penso partita per partita, giorno dopo giorno e quello è il mio focus adesso”.
