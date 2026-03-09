Modric convocato per le due amichevoli della Croazia in Florida
Si avvicina la pausa Nazionali, l'ultima della stagione prima del Mondiale 2026 che si giocherà in estate tra Canada, Stati Uniti e Messico. La Croazia ha già stilato la sua lista dei convocati per le ultime due amichevoli che, la nazionale del CT Zlatko Dalic, giocherà nell'ultimo weekend di marzo in Florida contro Colombia e Brasile. Presente, ovviamente, il capitano Luka Modric, centrocampista rossonero e leggenda del calcio.
PORTIERI: Livakovic (Dinamo Zagabria), Kotarski (Copenaghen), Pandur (Hull)
DIFENSORI: Caleta-Car (Real Sociedad), Sutalo (Ajax), Stanisic (Bayern Monaco), Pongracic (Fiorentina), Jakic (Augsburg), Erlic (Midtjylland), Vuskovic (Amburgo), Smolcic (Como)
CENTROCAMPISTI: Modric (Milan), Mario Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Majer (Wolfsburg), L. Sucic (Real Sociedad), Baturina (Como), P. Sucic (Inter), Moro (Bologna), Fruk (Rijeka)
ATTACCANTI: Perisic (PSV Eindhoven), Kramaric (Hoffenheim), Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Musa (Dallas), Matanovic (Friburgo)
