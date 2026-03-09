Mondiale Femminile, Italia ripresa dalla Danimarca: a Vicenza finisce 1-1
(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Italia e Danimarca pareggiano 1-1 nella seconda partita del girone di qualificazioni mondiali, giocata al 'Romeo Menti' di Vicenza. Le azzurre vanno in vantaggio al 19' pt con un colpo di testa di Martina Piemonte su corner di Manuela Giugliano. Nella ripresa il palo salva la squadra del ct Soncin sul calcio di rigore tirato da Harder, ma poi le danesi pareggiano al 18' st con Holdt. Prossimo impegno dell'Italia il 14 aprile in Serbia. (ANSA).
