MN - Bartesaghi: "Contento per Pervis: merita tutto questo. Ho la fiducia di tutti"

Davide Bartesaghi, terzino rossonero classe 2005, è ospite questa sera della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni. Il calciatore rossonero, ieri rimasto in panchina nel Derby vinto contro l'Inter, ha parlato dal palco, intervistato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

La tua assenza ha permesso al Milan di vincere: ha giocato Estupinan e ha fatto gol (ride, ndr)... Quanto ti girano?

"Un po' mi girano per non aver giocato (ride, ndr). Però sono contento perchè abbiamo portato a casa tre punti. Sono contento anche per Pervis perchè è un bravo ragazzo e si merita tutto questo. Siamo tutti felici"

Allegri in estate mi disse che Bartesaghi avrebbe preso il posto di Estupinan: e in effetti...

"Per ora la stagione sta andando bene: ho la fiducia da parte di tutti, sia del mister che dei compagni. Sono contento così e spero di continuare così la stagione. Nazionale? Ovviamente se arriverà la chiamata sono solamente orgoglioso ma adesso sono concentrato su queste partite con il Milan"

Per la sosta non hai preso impegni?

"Nono, sono liberissimo! (ride, ndr)"